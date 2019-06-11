Стивен Спилберг создаст сериал ужасов для ночного просмотра

Стивен Спилберг приступил к работе над сериалом в жанре "хоррор", уникальной особенностью которого станет возможность просмотра исключительно в ночное время. Как сообщает издание Deadline, об этом рассказал друг и партнер Спилберга Джеффри Катценберг.
Как-то Стивен пришел и сказал, что у него есть "очень страшная история, которую он хотел бы экранизировать. Он сам подготовит сценарий. Надо сказать, что он давненько не писал ничего самостоятельно, так что не воспользоваться таким шансом просто нельзя,
- прокомментировал он.
Проект будет представлен поклонникам творчества знаменитого голливудского режиссера и продюсера с помощью приложения Quibi, которое будет определять с помощью внутренних часов мобильного устройства время захода солнца в каждом конкретном регионе мира и только после наступления ночи открывать доступ к очередному эпизоду шоу. Ожидается, что первый сезон будет состоять минимум из 10-12 серий.
Платформа Quibi будет запущена в апреле 2020 года. Ее создатели уже смогли привлечь сторонние инвестиции в размере одного миллиарда долларов. Утверждается, что это будет "новое слово в доставке контента конечным потребителям".