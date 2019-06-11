Стивен Спилберг создаст сериал ужасов для ночного просмотра

Как-то Стивен пришел и сказал, что у него есть "очень страшная история, которую он хотел бы экранизировать. Он сам подготовит сценарий. Надо сказать, что он давненько не писал ничего самостоятельно, так что не воспользоваться таким шансом просто нельзя,