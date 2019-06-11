«Отпетые мошенницы»: самая ожидаемая комедия июня в кино уже на следующей неделе!

Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах.
Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются. Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.
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