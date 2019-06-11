Названы самые неудобные костюмы актеров в супергеройском кино

Самым неудобным костюмом оказалась экипировка Тони Старка из фильма "Железный человек", считает портал The Chive.

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На втором месте рейтинга оказался костюм Мистик из фильма "Люди Икс". Гримеры тратили по семь часов...

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Отсутствие отверстия для рта у маски поставило костюм Человека-паука в тройку лидеров. По словам актёра Тома Холланда, в красно-синем трико он чувствовал себя как "обезвоженное растение".

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В образе Существа было также не очень удобно, поскольку костюм персонажа из "Фантастической четверки" весил довольно много.

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На вид комфортный комбинезон Чёрной Вдовы ощущался как "потная пижама", рассказала актриса Скарлетт Йоханссон.

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