Названы самые неудобные костюмы актеров в супергеройском кино

Марго Робби практически не ела из-за слишком откровенного наряда своего персонажа.
Самым неудобным костюмом оказалась экипировка Тони Старка из фильма "Железный человек", считает портал The Chive.
На втором месте рейтинга оказался костюм Мистик из фильма "Люди Икс". Гримеры тратили по семь часов...
Отсутствие отверстия для рта у маски поставило костюм Человека-паука в тройку лидеров. По словам актёра Тома Холланда, в красно-синем трико он чувствовал себя как "обезвоженное растение".
В образе Существа было также не очень удобно, поскольку костюм персонажа из "Фантастической четверки" весил довольно много.
На вид комфортный комбинезон Чёрной Вдовы ощущался как "потная пижама", рассказала актриса Скарлетт Йоханссон.
Также в рейтинг персонажей с самыми неудобными костюмами вошли Вижен, Принцесса Лея, Апокалипсис, Чудо-женщина, Бэтмен, Женщина-кошка, Черная Пантера, Шелковый Призрак и Капитан Америка.