Галерея: Кристофер Нолан и звезды его фильма уже прилетели в Таллинн!

В аэропорту их уже ожидали восемь автомобилей Toyota Land Cruiser и четыре микроавтобуса.

ФОТО: Sander Punamäe

Согласно наклейкам на автомобилях, в Эстонию сегодня прибыли многие голливудские операторы и продюсеры, в том числе продюсер Хелен Медрано, которая продюсировала такие фильмы, как «Джейсон Борн», «Миссия невыполнима», «Начало» и «Гладиатор».

Из числа актеров фильма в аэропорту был замечен Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»...

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

А также Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната»).

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees