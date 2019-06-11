Вт, 11.06.2019
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Галерея: Кристофер Нолан и звезды его фильма уже прилетели в Таллинн!
ЭКСКЛЮЗИВ!

Сегодня в 12.40 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились режиссер Кристофер Нолан, члены его команды и актеры фильма «Догма».

В аэропорту их уже ожидали восемь автомобилей Toyota Land Cruiser и четыре микроавтобуса. 

ФОТО: Sander Punamäe

Согласно наклейкам на автомобилях, в Эстонию сегодня прибыли многие голливудские операторы и продюсеры, в том числе продюсер Хелен Медрано, которая продюсировала такие фильмы, как «Джейсон Борн», «Миссия невыполнима», «Начало» и «Гладиатор».

Из числа актеров фильма в аэропорту был замечен Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»...

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

А также Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната»).

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Галерея дополняется!

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