Галерея: Кристофер Нолан и звезды его фильма уже прилетели в Таллинн!
Сегодня в 12.40 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились режиссер Кристофер Нолан, члены его команды и актеры фильма «Догма».
В аэропорту их уже ожидали восемь автомобилей Toyota Land Cruiser и четыре микроавтобуса.
Согласно наклейкам на автомобилях, в Эстонию сегодня прибыли многие голливудские операторы и продюсеры, в том числе продюсер Хелен Медрано, которая продюсировала такие фильмы, как «Джейсон Борн», «Миссия невыполнима», «Начало» и «Гладиатор».
Из числа актеров фильма в аэропорту был замечен Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»...
А также Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната»).
Галерея дополняется!