Джерард Батлер снова защитит мир! Смотри трейлер экшна «Падение Ангела»

И вот, наконец, в сети появился первый трейлер!

Третья часть «анти-террористической» экшн-франшизы о высококлассном агенте Секретной службы США Майке Бэннинге, который спасает от смертельного заговора первых лиц мировой политики, выходит в большой прокат в Эстонии 30 августа!

Но на сей раз целью террористов становится сам Бэннинг. Впрочем, неизбежные побочные жертвы им будут только на руку – и чем больше, тем лучше.

После событий в Лондоне агент секретной службы Майк Баннинг оказывается главным подозреваемым в покушении на президента. Преследуемый собственным агентством и ФБР, он пытается очистить своё имя и раскрыть реальную террористическую угрозу, которая нацелена на самолёт президента Борт № 1.