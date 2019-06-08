Джерард Батлер снова защитит мир! Смотри трейлер экшна «Падение Ангела»

28 октября 2016 года было объявлено, что сиквел под названием «Падение Ангела» находится в стадии разработки, и Джерард Батлер снова сыграет свою роль, а также снова станет продюсером фильма.
И вот, наконец, в сети появился первый трейлер!
Третья часть «анти-террористической» экшн-франшизы о высококлассном агенте Секретной службы США Майке Бэннинге, который спасает от смертельного заговора первых лиц мировой политики, выходит в большой прокат в Эстонии 30 августа!
Но на сей раз целью террористов становится сам Бэннинг. Впрочем, неизбежные побочные жертвы им будут только на руку – и чем больше, тем лучше.
После событий в Лондоне агент секретной службы Майк Баннинг оказывается главным подозреваемым в покушении на президента. Преследуемый собственным агентством и ФБР, он пытается очистить своё имя и раскрыть реальную террористическую угрозу, которая нацелена на самолёт президента Борт № 1.
Смотри трейлер!