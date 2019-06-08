Вышел первый трейлер трогательного фильма «Невероятный мир глазами Энцо»

Кинокартина с оригинальным названием Art of Racing in the Rain выйдет в украинский прокат 27 сентября 2019 года под названием "Глазами собаки".

THE ART OF RACING IN THE RAIN ФОТО: Doane Gregory / ZUMAPRESS.com

20th Century Fox показала первый трейлер будущей комедийной драмы, которая является экранизацией одного из самых известных романов Гарта Стайна под названием Art of Racing in the Rain. "Искусство дождевой гонки" - истории, написанной от имени Энцо, названного так в честь известного конструктора и гонщика Энцо Феррари.

THE ART OF RACING IN THE RAIN ФОТО: Doane Gregory / ZUMAPRESS.com