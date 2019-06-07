Тарантино называет свой новый фильм «Однажды в Голливуде» самым личным за всю карьеру, а критики — реквиемом

В 2009-м представил в Каннах своих «Бесславных ублюдков», но остался без наград. Спустя десять лет вернулся в основной конкурс Каннского кинофестиваля с фильмом о Голливуде, которого больше не будет. О чем этот фильм и что после премьерного показа пишут критики?

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В интервью журналу Esquire Квентин Тарантино назвал «Однажды в Голливуде» своим самым личным фильмом.

— Этот фильм, вероятно, мой самый личный. Я думаю о нем как о части своей же памяти. У Куарона в «Роме» было Мехико 1970 года, у меня Лос-Анджелес 1969-го. Это я, этот год меня сформировал, мне было шесть, это мой мир и мое любовное письмо Лос-Анджелесу.

ФОТО: ANDREW COOPER / Image supplied by Capital Pictures

В Каннах фильм встретили шестиминутными овациями. А до показа и сам Тарантино, и организаторы фестиваля просили публику ни в коем случае не спойлить сюжет тем зрителям, которые его еще не видели, чтобы не исказить их восприятие. Бюджет ленты 95 миллионов долларов, в главных ролях Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, в основе сюжета история убийства жены режиссера Романа Поланского. В 1969 году Шэрон Тейт и ее четверо приятелей были зверски убиты членами секты Чарльза Мэнсона, Тейт была на восьмом месяце беременности. Этот эпизод повлиял не только на творческую судьбу Романа Поланского, который в момент убийства был в Лондоне, но и на тех, кто жил и работал в Голливуде.

Квентин Тарантино писал сценарий «Однажды в Голливуде» пять лет, а потом боялся, что не успеет закончить монтаж до начала Каннского кинофестиваля. Но успел.

Сюжет фильма уводит в 1969 год. Лос-Анджелес, Голливуд, золотая эпоха кинематографа заканчивается, а вестерны уходят в прошлое. Два года как отменили кодекс Хейса, который действовал больше тридцати лет. Все это время режиссеры снимали начисто прилизанное кино.

К концу 60-х контркультура начала побеждать. На этой волне в Голливуде появляется Роман Поланский, французский режиссер польского происхождения, который предлагает индустрии новый взгляд на кино.

ФОТО: ANDREW COOPER / Image supplied by Capital Pictures

Рик Далтон, его играет Леонардо Ди Каприо, — актер старой школы. Когда-то он был очень популярен, но сейчас перебивается короткими эпизодами, где преимущественно играет злодеев. Он прославился ролями в вестернах. Друг Далтона и его же дублер в кино Клифф Бут (Брэд Питт) — один из немногих, кто остается рядом с ним. Карьера идет на спад, и продюсер Марвин Шварц (Аль Пачино) убеждает Рика, что самое время ему переехать в Европу, где вестерны как раз становятся популярными (спагетти-вестерны, которые снимали в Италии в 1960—1970-х годах).

ФОТО: Andrew Cooper / AP