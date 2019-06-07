Тарантино называет свой новый фильм «Однажды в Голливуде» самым личным за всю карьеру, а критики — реквиемом
Свой дебютный фильм «Бешенные псы» Квентин Тарантино показал в Каннах в 1992 году. В 1994 получил там Золотую пальмовую ветвь за «Криминальное чтиво», пишет thebabel.net.
В 2009-м представил в Каннах своих «Бесславных ублюдков», но остался без наград. Спустя десять лет вернулся в основной конкурс Каннского кинофестиваля с фильмом о Голливуде, которого больше не будет. О чем этот фильм и что после премьерного показа пишут критики?
В интервью журналу Esquire Квентин Тарантино назвал «Однажды в Голливуде» своим самым личным фильмом.
— Этот фильм, вероятно, мой самый личный. Я думаю о нем как о части своей же памяти. У Куарона в «Роме» было Мехико 1970 года, у меня Лос-Анджелес 1969-го. Это я, этот год меня сформировал, мне было шесть, это мой мир и мое любовное письмо Лос-Анджелесу.
В Каннах фильм встретили шестиминутными овациями. А до показа и сам Тарантино, и организаторы фестиваля просили публику ни в коем случае не спойлить сюжет тем зрителям, которые его еще не видели, чтобы не исказить их восприятие. Бюджет ленты 95 миллионов долларов, в главных ролях Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, в основе сюжета история убийства жены режиссера Романа Поланского. В 1969 году Шэрон Тейт и ее четверо приятелей были зверски убиты членами секты Чарльза Мэнсона, Тейт была на восьмом месяце беременности. Этот эпизод повлиял не только на творческую судьбу Романа Поланского, который в момент убийства был в Лондоне, но и на тех, кто жил и работал в Голливуде.
Квентин Тарантино писал сценарий «Однажды в Голливуде» пять лет, а потом боялся, что не успеет закончить монтаж до начала Каннского кинофестиваля. Но успел.
Сюжет фильма уводит в 1969 год. Лос-Анджелес, Голливуд, золотая эпоха кинематографа заканчивается, а вестерны уходят в прошлое. Два года как отменили кодекс Хейса, который действовал больше тридцати лет. Все это время режиссеры снимали начисто прилизанное кино.
К концу 60-х контркультура начала побеждать. На этой волне в Голливуде появляется Роман Поланский, французский режиссер польского происхождения, который предлагает индустрии новый взгляд на кино.
Рик Далтон, его играет Леонардо Ди Каприо, — актер старой школы. Когда-то он был очень популярен, но сейчас перебивается короткими эпизодами, где преимущественно играет злодеев. Он прославился ролями в вестернах. Друг Далтона и его же дублер в кино Клифф Бут (Брэд Питт) — один из немногих, кто остается рядом с ним. Карьера идет на спад, и продюсер Марвин Шварц (Аль Пачино) убеждает Рика, что самое время ему переехать в Европу, где вестерны как раз становятся популярными (спагетти-вестерны, которые снимали в Италии в 1960—1970-х годах).
Далтон не хочет ехать в Италию. В это же время в соседний с ним дом переезжает Поланский вместе с женой. Он уже модный в Голливуде режиссер, Тейт — актриса, которая набирает обороты в кино. Далтон понимает, что это нужное соседство и оно может навсегда изменить его карьеру. Тарантино берется рассказать о трех днях жизни Рика, Клифа и Шэрон: 8—9 февраля и спустя ровно полгода — 8 августа 1969 года. День, который навсегда изменил Голливуд, и видимо самого Тарантино, который тогда был ребенком.
Тарантино погружает зрителя туда, где он вероятно никогда не был — в Лос-Анджелес конца 60-х, сладко гниющий декадентский город.
Издание Vulture назвало новый фильм Тарантино непродуманной попыткой примирить старый Голливуд с новым. И шокирующий финал, на котором останавливается Тарантино, сделан не только для того, чтобы удивить зрителя, а еще и потому, что сам Тарантино настолько сильно привязан к этому уже мертвому миру, что он никак его не отпустит.
В «Однажды в Голливуде» Тарантино заставляет зрителя смотреть на мир, в котором он и сам хотел бы жить. Когда фильм блуждает и задерживается в каких-то местах, зритель чувствует, что это переживания самого Тарантино, он тоже блуждает и задерживается. Он не хочет покидать эту вселенную, и вероятно, говорит критик, у режиссера припрятана необрезанная версия фильма.
The New York Times написали, что в новом фильме Тарантино делает много привычного и знакомого, в том числе переключается между страхом и хаосом. Зритель понимает, что эти персонажи списаны с реальных людей, которые принадлежали к той же экосистеме, частью которой позже стал сам Тарантино. Его картина с заметной любовью переосмысленного прошлого одновременно отдает болью реквиема. Когда герой Ди Каприо приходит в восторг от Поланского, это голос самого Тарантино, это отношение режиссера к другому режиссеру. Сначала Поланский кажется карикатурой голливудской истории успеха. Талантливый режиссер с большими перспективами и молодой красивой женой-актрисой. Поланский выглядит как трагическая вариация на Тарантино, своего рода ужасный двойник.
Hollywood Reporter пишут, что Тарантино играючи воссоздает магию старого Голливуда. Его «Однажды в Голливуде» — неровный, громоздкий по своей структуре фильм. Тарантино детально восстанавливает Фабрику Грез в том виде, в котором она существовала в его детстве, и пытается переписать травмирующий эпизод убийства Шэрон Тейт, который стал концом той светлой эпохи. И да, новый фильм — это любовное письмо прошлому Голливуду. В нем много отсылок к сериалам, фильмам, клипам, рекламе и песням того времени. Хотя надо отдать должное тому, как же мастерски он смешивает реальность и вымысел.