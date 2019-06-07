Создатель «Чернобыля» был удивлен реакцией российских зрителей

Новый проект канала HBO покорил зрителей и критиков по всему миру. Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин обсудил сериал с изданием The Hollywood Reporter и рассказал о том, что его удивило и расстроило в реакции российских зрителей.
Журналист издания отметил, что «Чернобыль» с самого начала был хорошо воспринят критиками и лишь продолжал набирать обороты, пока не обрел преданную аудиторию. Он поинтересовался у Мазина, были ли отзывы и реакции на шоу, которые его удивили. «Да. Я очень нервничал по поводу того, как сериал будет принят в России, Украине, Белоруссии и в других бывших советских республиках. В целом отзывы зрителей невероятно радуют. Они признают, что мы делали этот проект с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались добиться правдоподобности даже в деталях, что с их точки зрения, как мне кажется, на западе обычно не пытаются делать», — рассказал сценарист.
Тем не менее, некоторые ожидания Мазина оправдались:
Со стороны российского правительства был определенный уровень пропаганды, что ожидаемо — в конце концов, страной руководит бывший сотрудник КГБ. Они настаивают на своей версии чернобыльской трагедии.
Хотя министр культуры Владимир Мединский похвалил сериал, он анонсировал разработку двух проектов, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС. «Для американцев это чужая боль, а для нас своя. О себе пишут позже, большое видится на расстоянии. Это касается не только больших побед, но и больших трагедий», — сказал Мединский.