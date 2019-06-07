Создатель «Чернобыля» был удивлен реакцией российских зрителей

Журналист издания отметил, что «Чернобыль» с самого начала был хорошо воспринят критиками и лишь продолжал набирать обороты, пока не обрел преданную аудиторию. Он поинтересовался у Мазина, были ли отзывы и реакции на шоу, которые его удивили. «Да. Я очень нервничал по поводу того, как сериал будет принят в России, Украине, Белоруссии и в других бывших советских республиках. В целом отзывы зрителей невероятно радуют. Они признают, что мы делали этот проект с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались добиться правдоподобности даже в деталях, что с их точки зрения, как мне кажется, на западе обычно не пытаются делать», — рассказал сценарист.