Пт, 7.06.2019
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В кино на выходных! Вот что покажут в кинотеатрах в субботу и воскресенье
ТОП-5 от Kinozal.ee

The Secret Life of Pets 2 (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Выходные - отличное время для похода в кинотеатр! На этой неделе состоялось несколько ярких премьер, которые обязан посетить каждый киноман. Представляем вам ТОП-5 фильмов по версии Kinozal.ee, которые стоит посмотреть в кино на этих выходных.

Люди Икс: Темный Феникс

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

Rocketman

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда ещё Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.

Тайная жизнь домашних животных 2 (на русском языке)

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев – чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не могут и помыслить!

Мы всегда жили в замке

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сёстры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.

Аладдин

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

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