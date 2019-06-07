В кино на выходных! Вот что покажут в кинотеатрах в субботу и воскресенье

Люди Икс: Темный Феникс

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

Rocketman

Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда ещё Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.

Тайная жизнь домашних животных 2 (на русском языке)

Продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев – чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не могут и помыслить!

Мы всегда жили в замке

История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сёстры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.

Аладдин