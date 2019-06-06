Ужасайся! В Сети появились новые постеры культового ужастика «Проклятие Аннабель 3»

Плотно подсевший на ужастики сценарист Гари Доберман сочинил сюжеты к первым двум фильмам о демонической кукле «Аннабель», первому и второму «Оно» и «Монахине». А теперь его подпустили и к режиссерскому креслу триквела «Аннабель».

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.