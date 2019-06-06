Кристофер Нолан ищет двойников голливудских актеров в Эстонии!
Команда режиссера Кристофера Нолана ведет активную подготовку к съемкам фильма «Догма», часть которых пройдет в Эстонии. Несколько часов назад в Facebook объявили о начале кастинга на роли дублеров голливудских актеров, задействованных в съемках...
Может ты или кто-то из твоих знакомых чертовски похож на Роберта Паттинсона или Элизабет Дебики? Ох, простите, на Эвана Макгрегора или Мелани Лоран...
Несмотря на то, что актерский состав «Догмы» уже утвержден, компании Allfilm, которая проводит кастинг, запрещено, скажем так, называть актеров своими именами...
Итак, какими параметрами нужно обладать, чтобы стать дублером голливудского актера...?
Мужчина #1:
- 20-35 лет;
- чернокожий;
- в хорошей физической форме;
- c темными волосами и бородой;
- рост около 175см;
Мужчина #2:
- 20-35 лет;
- светлокожий с легким загаром;
- в хорошей физической форме;
- темный блондин;
- рост около 185см;
Мужчина #3:
- 40-60 лет;
- светлокожий;
- в хорошей или средней физической форме;
- темный блондин;
- рост около 177см;
Женщина:
- 20-35 лет;
- с очень светлой кожей;
- модельные параметры;
- короткие блондинистые волосы;
- рост от 179 до 192см;