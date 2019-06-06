Всем нужна любовь: обзор фильма «Рокетмен»

Это история также о том, как будучи уже знаменитым Элтоном Джоном, он смог не утонуть в славе, искушениях, реках алкоголя и горах наркотиков.

Rocketman (2019) ФОТО: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures

В самом начале фильма в костюме красного черта с рогами и крыльями Элтон заявил: "Я тра**л все, что шевелится, и пробовал всю известную миру наркоту". Мальчик смог побороть в себе неудачника, юноша – стеснительность, а звезда – одиночество и гордыню. Ему так и сказал его друг:

Убей в себе неудачника и стань тем, кем ты родился!

Весь период, показанный в фильме – время радостей, неудач, славы. признаний, откровений, боли и одиночества – разбавлен яркими песнями и танцами.

Rocketman (2019) ФОТО: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures

Это своеобразный перформанс, который творился в душе Элтона Джона, пишет Сегодня. Зрителям как раз показали изнанку мира Элтона с помощью музыкальных вставок его уже легендарных песен. И это мощно – песни обработаны под определенный момент жизни.

Фильм «Рокетмен»: сюжет

По сюжету, юный Реджинальд Дуайт очень способный к музыке парень. Бабушка решает водить его на занятия по игре на пианино в то время, как матери до него нет дела, а отец даже ни разу не обнял сына. В юношеском возрасте Реджинальд начинает писать песни, находит поэта, с которым вместе отправляются в тур. Тут к Элтону и пришла настоящая слава, а с ней и искушения, предательства и неутешительный горизонт...

Rocketman (2019) ФОТО: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures

«Рокетмен»: актерский состав

Сэра Элтона Джона в картине сыграл Тэрон Эджертон, хотя сам певец считал достойной кандидатурой Джастина Тимберлейка. Впрочем "толстого парня с пригорода, который стал известным" Эджертон сыграл шикарно. Не копировал, как и просил Джон, а привнес что-то свое.

Rocketman (2019) ФОТО: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures

Джейми Белл воплотил Берни Топина – писателя, с которым Элтон сотрудничает и до сих пор. А вот звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден сыграл такого себе Мефистофеля – Джона Рида – музыкального менеджера, который стал и любовником Элтона.

Любовь нужна всем: и детям, и взрослым

Что касается впечатлений от фильма, то сложно сказать однозначно, что фильм понравился или не понравился. Он зацепил. И в этой истории легендарного и узнаваемого в любом уголке планеты человека можно найти что-то свое, что-то болезненное, что-то пережитое.

Rocketman (2019) ФОТО: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures

А все начинается с любви, объятий матери и отца, тепла и понимания друзей, сострадания близких. Любовь нужна всем: и детям, и взрослым. И талантливым, одиноким, павшим, веселым. Рокетмену тоже она нужна...

Rocketman (2019) ФОТО: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures