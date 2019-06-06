15 лучших сериалов, которые появились на экранах за последние пару лет. И точка!

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Готэм

В этом городе все и всегда происходит совсем не так, как бы этого хотелось. Жители постоянно живут в каком-то страшном ожидании. Все получается именно так, потому что здесь постоянно случаются преступления, решать которые оказывается совсем не просто.

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Гордон долгое время работает в полиции. Он смелый и отчаянный полицейский, который готов пойти на многое, чтобы как можно быстрее найти способ раскрыть новое дело.

Бойтесь ходячих мертвецов

Сериал расскажет о возникновении эпидемии которая привела к заражению людей и наступлении зомби апокалипсиса.

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Американская история ужасов

«Американская история ужасов» — американский телесериал-антология в жанре ужасы, созданный и поставленный Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком.

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В каждом эпизоде – разные герои, сюжет и место действия. Часто здесь также используются отсылки ко всем известным произведениям в жанре ужаса. Серийные убийцы, кровавые маньяки, таинственные существа, вроде человека-лобстера – это еще не все. Здесь можно будет увидеть любителей раскапывать могилы и сумасшедших ученых, проводящих эксперименты над живыми людьми, одержимых нимфоманок и сиамских близнецов, даже служителей загадочного культа вуду...

Острые предметы

Молодая и перспективная журналистка Камилла погрязла в самоистязании после трагической смерти своей родной сестры. Их мать - это скрывающая все свои эмоции женщина с суровым нравом.

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Их семейство было самым влиятельным и преуспевающим в их родном небольшом городке. И теперь главная героиня вынуждена вернуться из-за загадочной смерти молодой женщины и бесследного исчезновения ребёнка.

Она же Грэйс

История Грейс Маркс — горничной-иммигрантки из Ирландии, осуждённой за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году. Грейс утверждает, что ничего не помнит о совершённом преступлении, однако факты неопровержимы. Десять лет спустя доктор Саймон Джордон пытается помочь женщине восстановить события прошлого.

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Академия «Амбрелла»

Очередной супергеройский сериал от Netflix. На этот раз обошлось без Marvel. Литературная основа Академии комикс вокалиста группы My Chemical Romance Джеррарда Бэя. По сюжету сэр Реджинальд Харгривз (Тони Старк на максималках: Нобелевский лауреат, олимпийский чемпион, мультимиллионер) открывает школу для детей с экстраординарными способностями.

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Спустя годы выпускники Академии Амбрелла соберутся снова на похороны наставника. Только вот один из них окажется не просто предателем, но и угрозой для всего человечества, к защите от которой сэр Харгривз готовил своих воспитанников.

Американские боги

Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное, чего он хочет — это жить тихой и спокойной жизнью со своей женой в стороне от проблем. Пока он не узнает о ее гибели в результате несчастного случая. По пути на похороны домой, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, ему представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется возможным. Он предупреждает Тень, что грядет ещё больший шторм. И ничто с этого момента, включая его самого, не будет таким, как прежде.

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Настоящий детектив

В Луизиане в 1995 году происходит странное убийство девушки. В 2012 году дело об убийстве 1995г. повторно открывают, так как произошло похожее убийство. Дабы лучше продвинуться в расследовании, полиция решает допросить бывших детективов, которые работали над делом в 1995г...