15 лучших сериалов, которые появились на экранах за последние пару лет. И точка!
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Очень странные дела
Действия отправляют нас в восьмидесятые годы прошлого века. Местная жизнь течет вроде бы спокойно, но нередко мистические и загадочные события заставляют людей волноваться.
Вот в очередной раз странная пропажа подростка Уилла говорит о том, что место здесь не самое безопасное. Шериф уверен, что близок к разгадке тайны исчезновения парня, однако какие сюрпризы подготовили люди, отличающиеся от остальных своими суперсилами?
Рассказ служанки
Действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жёны. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьёзная проблема - бесплодие.
Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку - суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.
Мир Дикого запада
События разворачиваются в далеком будущем, где искусственный интеллект в полной мере внедряется в обыденную жизнь, где всякую людскую прихоть можно воплотить в реальность, даже если она выходит далеко за рамки общепринятых норм. В этом мире доктору Роберту Форду приходит в голову идея сотворить огромный парк под названием «Мир Дикого Запада».
Лучше звоните Солу
Юрист по мелким и скучным делам вынужден перебиваться весьма скромными гонорарами, постоянно упуская клиентов с увесистыми кошельками.
Его старший брат влипает в неприятности, которые требуют профессиональной юридической помощи - но даже он напрочь игнорирует попытки ближайшего родственника вызволить его из вороха проблем.
Корона
В центре сюжета оказывается юная принцесса Елизавета, которая в 1947 году выходит замуж за молодого Филиппа Маунтбеттена, являющегося потомком королевы Виктории.
Родив уже через год старшего сына Чарльза, а спустя пару лет – малышку Анну, девушка даже представить не могла, что уже через неполные два года, после трагической смерти её отца, скончавшегося из-за продолжительной болезни, ей предстоит взойти на престол и стать полноправной королевой Великобритании.
Большая маленькая ложь
В пригороде Калифорнии каждая мать опекает своего ребенка сверх меры, главы семейств гребут миллионы лопатой, а сами дети наслаждаются юностью. Но за идеальной картиной скрываются свои тайны, зачастую, они бывают слишком грязными.
В один прекрасный момент в город приезжает отчаявшаяся мать-одиночка Джейн и становится белой вороной в обществе идеальных людей. Спокойную жизнь одергивает и весть об убийстве.
Мистер Робот
Сюжет разворачивается вокруг молодого парня по имени Эллиот, который с самого детства страдает диссоциальным расстройством личности. Отсутствие общения с окружающими привело к тому, что все свое свободное время герой проводил за компьютером, и благодаря этому стал очень талантливым программистом, если точнее сказать хакером.
Готэм
В этом городе все и всегда происходит совсем не так, как бы этого хотелось. Жители постоянно живут в каком-то страшном ожидании. Все получается именно так, потому что здесь постоянно случаются преступления, решать которые оказывается совсем не просто.
Гордон долгое время работает в полиции. Он смелый и отчаянный полицейский, который готов пойти на многое, чтобы как можно быстрее найти способ раскрыть новое дело.
Бойтесь ходячих мертвецов
Сериал расскажет о возникновении эпидемии которая привела к заражению людей и наступлении зомби апокалипсиса.
Американская история ужасов
«Американская история ужасов» — американский телесериал-антология в жанре ужасы, созданный и поставленный Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком.
В каждом эпизоде – разные герои, сюжет и место действия. Часто здесь также используются отсылки ко всем известным произведениям в жанре ужаса. Серийные убийцы, кровавые маньяки, таинственные существа, вроде человека-лобстера – это еще не все. Здесь можно будет увидеть любителей раскапывать могилы и сумасшедших ученых, проводящих эксперименты над живыми людьми, одержимых нимфоманок и сиамских близнецов, даже служителей загадочного культа вуду...
Острые предметы
Молодая и перспективная журналистка Камилла погрязла в самоистязании после трагической смерти своей родной сестры. Их мать - это скрывающая все свои эмоции женщина с суровым нравом.
Их семейство было самым влиятельным и преуспевающим в их родном небольшом городке. И теперь главная героиня вынуждена вернуться из-за загадочной смерти молодой женщины и бесследного исчезновения ребёнка.
Она же Грэйс
История Грейс Маркс — горничной-иммигрантки из Ирландии, осуждённой за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году. Грейс утверждает, что ничего не помнит о совершённом преступлении, однако факты неопровержимы. Десять лет спустя доктор Саймон Джордон пытается помочь женщине восстановить события прошлого.
Академия «Амбрелла»
Очередной супергеройский сериал от Netflix. На этот раз обошлось без Marvel. Литературная основа Академии комикс вокалиста группы My Chemical Romance Джеррарда Бэя. По сюжету сэр Реджинальд Харгривз (Тони Старк на максималках: Нобелевский лауреат, олимпийский чемпион, мультимиллионер) открывает школу для детей с экстраординарными способностями.
Спустя годы выпускники Академии Амбрелла соберутся снова на похороны наставника. Только вот один из них окажется не просто предателем, но и угрозой для всего человечества, к защите от которой сэр Харгривз готовил своих воспитанников.
Американские боги
Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное, чего он хочет — это жить тихой и спокойной жизнью со своей женой в стороне от проблем. Пока он не узнает о ее гибели в результате несчастного случая. По пути на похороны домой, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, ему представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется возможным. Он предупреждает Тень, что грядет ещё больший шторм. И ничто с этого момента, включая его самого, не будет таким, как прежде.
Настоящий детектив
В Луизиане в 1995 году происходит странное убийство девушки. В 2012 году дело об убийстве 1995г. повторно открывают, так как произошло похожее убийство. Дабы лучше продвинуться в расследовании, полиция решает допросить бывших детективов, которые работали над делом в 1995г...