Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»

Emilia Clarke Game of Thrones (2011 -) (Season 8) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/RFS Image supplied by Capital Pictures ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

«Я ничего не забрала [со съемок], очень жалею об этом и испытываю раздражение. Надеюсь, шоураннеры отдадут мне дракона», — сказала артистка. Она добавила, что за 10 лет работы над сериалом произошло много всего, а сама она превратилась в женщину.

Актриса призналась, что участники проекта были настоящей семьей. «Ты впервые видишь хрупкость каждого, когда все заканчивается. Ты пытаешься делать вид, что все нормально. Когда это действительно подходит к концу, это ломает каждого», — отметила она. По мнению Кларк, создатели сериала выбрали «идеальное время, чтобы уйти».

Звезда, пережившая за время съемок две операции на мозге, также заявила, что роль Дейенерис спасла ей жизнь и помогла отвлечься от проблем со здоровьем. «Я просто вкладывала в каждый сезон намного больше, потому что это реально была жизнь или смерть», — вспомнила она.

ФОТО: ANGELA WEISS / AFP