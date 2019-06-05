Брэд Питт летит в космос: смотри трейлер фильма «К звездам»

В результате странного излучения, пришедшего из глубин космоса, жизнь на Земле оказалась под угрозой исчезновения. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима». Командовал операцией Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс), и теперь его сын Рой (Брэд Питт) должен отправиться к звездам вслед за ним.