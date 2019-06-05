Британская сценаристка возмущена отсутствием темнокожих героев в сериале «Чернобыль»

Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?