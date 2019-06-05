Ср, 5.06.2019
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Британская сценаристка возмущена отсутствием темнокожих героев в сериале «Чернобыль»

ФОТО: скриншот

Недавно в популярном сериале «Чернобыль» внимательные зрители нашли несколько киноляпов. А теперь британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась в соцсети, что в сериале «Чернобыль» нет темнокожих актеров.

Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?

– написала Свит гневный пост.

Также она сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос о британских акцентах актеров заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет «Чернобыля».

В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в «Чернобыле». Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует,

– добавила она.

В комментариях к посту журалистку обозвали, высмеяли ее и призвали учить историю. Свит выразила удивление негативной реакцией на ее слова.

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