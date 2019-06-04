Превзойти Нолана: «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном будет трилогией

Кроме того, что на плечи звезды «Высшего общества» ложится огромная ответственность за воплощение Темного рыцаря на экранах, выяснилось, что играть Бэтмена Паттинсон будет на протяжении трех фильмов.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Кажется, Warner Bros. надеется повторить успех трилогии Кристофера Нолана. Напомним, один только «Темный рыцарь» принес создателям больше миллиарда долларов в прокате и задал тон всей киновселенной DC. И хотя Мэтт Ривз заявил, что его Бэтмен будет отличаться от всех остальных его воплощений, нет сомнений, что новую трилогию о супергерое будут сравнивать с трилогией Нолана.

Christopher Nolan's "The Dark Knight" 2008 ФОТО: HO / REUTERS

В интервью изданию The Hollywood Reporter Ривз рассказал, что зрители увидят Бэтмена в «режиме детектива».

Christopher Nolan's "The Dark Knight" 2008 ФОТО: HO / REUTERS

«В кино мы такого еще не видели, а ведь в комиксах он величайший детектив в мире. Мне бы хотелось отправить его в путешествие, где Бэтмен будет выслеживать преступников и раскрывать преступления. Надеюсь, это будет интересная и захватывающая история», — поделился своим видением режиссер.

По словам Ривза, сейчас фильм носит название «Бэтмен», но каким оно будет в конечном варианте, он пока не знает. Съемки фильма начнутся уже в этом году, а премьера намечена на 2021 год.