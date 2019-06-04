Опасное чтиво: смотри трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»

Америка 1968 года. Вся страна готова измениться, но в маленьком городке Милл-Вэлли время, кажется, застыло на месте. Уже несколько поколений над жителями города нависает тень семьи Бэллоус, чей заброшенный особняк стоит на окраине. Когда-то там жила девочка Сара, которая превратила свою наполненную кошмарами жизнь в сборник историй. На страницах ее книги скрываются жуткие рассказы о монстрах, готовых в любой момент вырваться в мир и поближе познакомиться с нерадивым читателем.