Самые ожидаемые премьеры июня: что посмотреть в кино в начале лета?

Ядовитая роза

Смотри в кинотеатрах Apollo c 14 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Бывшая звезда футбола Карсон Филипс работает частным детективом, отвлекаясь от своих неудач с помощью алкоголя и азартных игр. Он берется за стандартное дело о пропавших без вести людях и выходит на целую сеть кровавых преступлений. В числе подозреваемых оказывается его давно потерянная дочь-подросток.

Люди Икс: Тёмный Феникс

Смотри в кинотеатрах Apollo c 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

Rocketman

Смотри в кинотеатрах Apollo c 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

«Рокетмен» – это эпическая музыкальная фантазия об удивительной истории превращения гениального, но скромного пианиста Реджинальда Дуайта во всемирно известную суперзвезду по имени Элтон Джон, обо всех характерных для такого пути горестях и радостях, разочарованиях и победах.

«Рокетмен» – это еще и захватывающее путешествие в историю поп-музыки, до отказа наполненную всеми любимыми хитами Элтона Джона, которого играет многогранный Тэрон Эджертон («Kingsman»; «Эдди «Орел», 2016). Бесцеремонно вторгаясь в сны творческого человека, фильм на универсальном языке рассказывает о том, как некий мальчик из не вполне благополучной семьи, которая жила в забытом богом городе, становится одним из наиболее харизматичных в мире поп-культуры артистов. Самые отчаянные битвы Элтона Джона мы увидим через призму его терапевтической группы, в которой велась беспощадная расправа с демонами его прошлого, толкавшими гения на путь зависимостей и излишеств.

Немыслимое

Смотри в кинотеатрах Apollo c 21 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

В то время, когда на Швецию было совершено загадочное нападение, Алекс оказывается в родной деревне, где прошло его детство. Там он встречается со своим отцом и с Анной, своей первой любовью, и они вместе борятся за жизнь.

Мы всегда жили в замке

Смотри в кинотеатрах Apollo c 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Американская семья Блэквуд, живет в собственном доме недалеко от поселка Вермонт.

Они укрываются в своем мире от пересудов соседей, после того, как шесть лет назад в доме Блэквуд произошла загадочная трагедия: почти все ее члены были отравлены мышьяком. Две сестры и их престарелый дядя – все, что осталось от некогда большого клана.

Течение их закрытой жизни прерывает двоюродный брат, внезапно появляющийся на пороге дома. Он не только грозится раскрыть их тайну, но и получить их деньги.

Но, оказывается в загадочном доме не только ему есть, что скрывать…

Собачья жизнь 2