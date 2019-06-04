Сегодня в Эстонии в эфир выпустят скандальный документальный фильм про Майкла Джексона

Сегодня, в 22:30 по телеканалу Kanal 2 фильм «Покидая Неверленд» покажут в эфире.

Журнал Rolling Stone описал фильм так: «Тяжело смотреть, еще тяжелее пройти мимо и невозможно забыть... Портрет мужества». Hollywood Reporter написал: «Душераздирающий, запутанный, разбивающий сердце». Журнал Variety назвал фильм «Уничтожающе убедительным свидетельством».

Фильм, построенный на шокирующих интервью с Сейфчаком (которому сейчас 37) и Робсоном (41), их матерями, женами и близкими, рисует картину растянувшегося во времени насилия и исследует сложные причины, побудившие обоих взглянуть в лицо событиям из их детства сейчас, когда у каждого растут уже свои сыновья.

В 1986 году 8-летний Джеймс из Калифорнии был приглашен для участия в съемках рекламного ролика для Pepsi, где также был занят Майкл Джексон. Очень скоро Джексон стал «лучшим другом» семьи мальчика. В 1987 году 5-летний Уэйд Робсон из австралийского Брисбена как победитель детского танцевального конкурса удостоился приглашения за кулисы шоу Джексона, а в 1990 году Джексон пригласил всю семью Уэйда погостить к себе в Штаты. Джексон входил в доверие членов этих двух семей примерно одинаково – был вежлив, но настойчив, стал самым близким другом, советчиком и доверенным лицом мальчиков, демонстрируя свое расположение к ним и исподволь способствуя тому, что дети все больше отдалялись от своих родных.

Многие из самых ярких воспоминаний детства были связаны у Сейфчака и Робсона с их поездками на ранчо Неверленд, расположенное севернее Санта-Барбары. Оба говорят, что то было место, где исполнялись детские мечты – нескончаемые игры, развлечения, экзотические животные и сладости. Вскоре эти визиты стали захватывать и ночевки, при этом Джексон спал в спальне со своими юными гостями, отдельно от их родителей. Сексуальные контакты, по утверждению создателей фильма, начались именно во время этих поначалу казавшихся невинными ночевок. Робсону было 7 лет, когда его предположительно впервые подвергли насилию, а Сейфчаку – 10.

Обращаем внимание на то, что ни по одному из обвинений Майкл Джексон не был признан виновным. Картина, которую отражает документальный фильм, базируется на позициях и воспоминаниях других участников дел.

В 1991 году по совету Джексона мать Робсона перевезла сына и дочь Шанталь в Лос-Анджелес, что разделило семью – отец и старший брат, а также бабушка Робсона остались в Австралии. В фильме родные Робсона рассказывают о том, как по мере сближения с Джексоном мальчик все больше отдалялся от них. С самого начала Джексон настаивал на том, чтобы Робсон и Сейфчак хранили в тайне их отношения с ним. Робсон вспоминает, что верил Джексону, когда тот говорил, что «они оба отправятся в тюрьму до конца своих дней», если кто-то узнает.

Повзрослев, мальчики обнаружили, что их «привилегированное» положение исчезает, а они больше уже не находятся в центре внимания Джексона. Однако они продолжали хранить общую с ним тайну и верность по отношению к нему, чувствуя себя связанными сложными эмоциональными узами. В 1990-х, когда другие обвиняли Джексона в сексуальном насилии, певец призвал Сейфчака и Робсона выступить в его защиту, что они и делали, категорически и публично отрицая, что Джексон вел себя с ними неподобающим образом.