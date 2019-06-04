Вт, 4.06.2019

СМИ: Звезда «Мстителей» временно уходит из кино

Australian actor Chris Hemsworth and his wife Spanish actress Elsa Pataky arrive for the World premiere of Marvel Studios' "Avengers: Endgame" at the Los Angeles Convention Center on April 22, 2019 in Los Angeles. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Актер Крис Хемсворт временно приостанавливает карьеру в кино. Таким образом, звезда "Мстителей" решил посвящать больше времени семье, пишет Сегодня со ссылкой на The Mirror.

Отметим, что Хемсворт женат на 42-летней Эльзе Патаки, с которой они воспитывают троих детей.

"У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся", – отметил актер.

По информации издания, последние 12 месяцев актер провел на съемочных площадках.

За годы своей карьеры Хемсворт сыграл в таких фильмах, как "Мстители", "Тор", "Белоснежка и охотник", "Звездный путь" и "Хижина в лесу".

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