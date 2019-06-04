СМИ: Звезда «Мстителей» временно уходит из кино

Актер Крис Хемсворт временно приостанавливает карьеру в кино. Таким образом, звезда "Мстителей" решил посвящать больше времени семье, пишет Сегодня со ссылкой на The Mirror.
Отметим, что Хемсворт женат на 42-летней Эльзе Патаки, с которой они воспитывают троих детей.
"У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся", – отметил актер.
По информации издания, последние 12 месяцев актер провел на съемочных площадках.
За годы своей карьеры Хемсворт сыграл в таких фильмах, как "Мстители", "Тор", "Белоснежка и охотник", "Звездный путь" и "Хижина в лесу".