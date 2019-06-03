Скоро на больших экранах: захватывающий триллер «Ядовитая роза» выходит в большой прокат
Уже на следующей неделе в прокат в кинотеатрах Apollo Kino выйдет триллер «Ядовитая роза» с Морганом Фриманом и Джоном Траволтой в главных ролях.
Карсон Филипс в прошлом — звезда футбола, теперь — частный детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла. В ролях звездный тандем Брендан Фрейзер, Джон Траволта, Морган Фриман.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!