Киану Ривз рассказал о своем отношении к любви и теперь весь Twitter ищет ему девушку

В недавнем интервью изданию Jakarta Post 54-летний завидный холостяк Киану ответил в том числе и на вопрос, что для него значит любовь. В свойственной ему скромной и простой манере артист рассказал, что сейчас он одинок, но надеется, что всё же встретит кого-нибудь.

Знаете, я одинокий парень. В моей жизни никого нет. Но если это произойдет, я буду уважать и любить другого человека. Надеюсь, это со мной случится,

— признался он.

И поклонники просто не смогли оставить без внимания такое трогательное признание, пишет dailydot. В "Твиттере" девушки наперебой стали предлагать свои кандидатуры, и каждая считала, что именно она отлично понимает тонкую душу актёра. Но без шуток по поводу такого ажиотажа тоже не обошлось.

ФОТО: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

Боже, пожалуйста, состарь меня на 25 лет и дай работу в Лос-Анджелесе, где Киану Ривз будет часто сталкиваться со мной. Мы завяжем дружбу, которая постепенно перерастет в роман,

— пишет пользовательница Twtitter.