Рождение Талливуда...? Из-за Кристофера Нолана другие киностудии задумываются о съемках в Эстонии

По словам директора Эстонского института кинематографии Эдит Сепп, команда Film Estonia уже получила несколько конкретных предложений от крупных киностудий после того, как легендарный американский режиссер Кристофер Нолан объявил о своем решении снять часть своего нового фильма «Догма» в Таллинне, передает портал ERR.
По словам Эдит Сепп, обычно так происходит, когда один важный деятель кино приезжает в Эстонию, и если его опыт оказался положительным - это хорошо сказывается на эстонских кинематографистах и киносреде в целом. Затем «слава» распространяется и другие студии начинают интересоваться возможностью снимать в Эстонии.
«Другие крупные студии уже связались с нашим менеджером, который возглавляет проект Film Estonia, и сделали некоторые очень конкретные предложения», - добавила она.
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