Пн, 3.06.2019
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  • Рождение Талливуда...? Из-за Кристофера Нолана другие киностудии задумываются о съемках в Эстонии

Рождение Талливуда...? Из-за Кристофера Нолана другие киностудии задумываются о съемках в Эстонии

Кристофер Нолан

ФОТО: Darla Khazei / AP / Scanpix

По словам директора Эстонского института кинематографии Эдит Сепп, команда Film Estonia уже получила несколько конкретных предложений от крупных киностудий после того, как легендарный американский режиссер Кристофер Нолан объявил о своем решении снять часть своего нового фильма «Догма» в Таллинне, передает портал ERR.

По словам Эдит Сепп, обычно так происходит, когда один важный деятель кино приезжает в Эстонию, и если его опыт оказался положительным - это хорошо сказывается на эстонских кинематографистах и киносреде в целом. Затем «слава» распространяется и другие студии начинают интересоваться возможностью снимать в Эстонии.

«Другие крупные студии уже связались с нашим менеджером, который возглавляет проект Film Estonia, и сделали некоторые очень конкретные предложения», - добавила она.

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