Рождение Талливуда...? Из-за Кристофера Нолана другие киностудии задумываются о съемках в Эстонии

По словам Эдит Сепп, обычно так происходит, когда один важный деятель кино приезжает в Эстонию, и если его опыт оказался положительным - это хорошо сказывается на эстонских кинематографистах и киносреде в целом. Затем «слава» распространяется и другие студии начинают интересоваться возможностью снимать в Эстонии.