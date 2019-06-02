Как живые! В Сети появились новые постеры «Короля Льва»

У героев ремейка знаменитого мультфильма 1994 года появилась своя галерея. Создатели фильма познакомили зрителей с главным семейством прайда: Симбой в детстве (Джи Маккрэри) и взрослым (Дональд Гловер), Налой (Бейонсе), Шрамом (Чиветель Эджиофор), Муфасой (Джэймс Эрл Джонс) и Сараби (Элфри Вудард).

На других постерах — изображения королевского советника Зазу (Джон Оливер) и мудрого наставника Симбы мандрила Рафики (Джон Кани). Disney также порадовал постерами с ещё одними членами "львиной" семьи — Тимона (Билли Айкнер) и Пумбы (Сет Роген). На выпущенных плакатах не показаны только гиены — приспешники Шрама.