Стало известно, как Джордж Мартин повлиял на финал «Игры престолов»

Сейчас, когда страсти вокруг телешоу HBO немного улеглись, выяснилось, что на выбор развязки больше повлияли не шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, а 70-летний писатель Джордж Мартин. По циклу его романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) были сняты первые семь сезонов саги, а восьмой сезон он отдал на откуп продюсерам и сценаристам. Однако в итоге рекомендации Мартина стали решающими.