Стало известно, как Джордж Мартин повлиял на финал «Игры престолов»

Сейчас, когда страсти вокруг телешоу HBO немного улеглись, выяснилось, что на выбор развязки больше повлияли не шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, а 70-летний писатель Джордж Мартин. По циклу его романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) были сняты первые семь сезонов саги, а восьмой сезон он отдал на откуп продюсерам и сценаристам. Однако в итоге рекомендации Мартина стали решающими.

20-летний актер Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший в сериале Брана Старка, рассказал журналистам, что Джордж Мартин давал советы Бениоффу и Уайссу, хотя так и не дописал долгожданные романы "Ветра зимы" (The Winds of Winter) и "Грезы о весне" (A Dream of Spring). Напомним, в финале телешоу герой Айзека стал королем Вестероса.