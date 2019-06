Официально: стало известно, кто получил роль нового Бэтмена

В середине мая пресса сообщила, что Паттинсон ведет переговоры с The Warner Bros. и DC Comics, а сегодня представители компаний подтвердили, что контракт подписан. Режиссером следующей части приключений супергероя будет 53-летний Мэтт Ривз, снявший фильм "Планета обезьян: Революция" (Dawn of the Planet of the Apes). Картина Ривза "Бэтмен" (The Batman) с Паттинсоном в главной роли выйдет на экраны летом 2021 года.