Официально: стало известно, кто получил роль нового Бэтмена
33-летний Роберт Паттинсон подписал контракт, и теперь он будет играть Бэтмена в следующей части популярной франшизы. Звезда "Сумерек" (Twilight) заменит 46-летнего Бена Аффлека, снимавшегося в образе персонажа комиксов издательства DC Comics в предыдущий киноисториях: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman vs Superman: Dawn of Justice) и "Лига Справедливости" (The Justice League).
В середине мая пресса сообщила, что Паттинсон ведет переговоры с The Warner Bros. и DC Comics, а сегодня представители компаний подтвердили, что контракт подписан. Режиссером следующей части приключений супергероя будет 53-летний Мэтт Ривз, снявший фильм "Планета обезьян: Революция" (Dawn of the Planet of the Apes). Картина Ривза "Бэтмен" (The Batman) с Паттинсоном в главной роли выйдет на экраны летом 2021 года.
На смену исполнителя роли Бэтмена повлияла реакция критиков и зрителей. Отзывы на два фильма с Аффлеком были неоднозначные. Компания Warner Bros. не была довольна результатом конкуренции с Marvel Studios, чьи фильмы о супергероях оказались более успешны в прокате.