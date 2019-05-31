Все началось с шалости: в кино выходит комедийная драма «Середина 90-х»

ФОТО: Tobin Yelland / Image supplied by Capital Pictures

Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными, а его детство неминуемо катится по направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс.

Драма «Середина 90-х» выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня. Премьера состоится 6 июня. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!