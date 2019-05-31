Все началось с шалости: в кино выходит комедийная драма «Середина 90-х»

Калифорния, середина 90-х: компакт-диски еще не вытеснили аудио-кассеты, скейт-бордисты еще не засветились на MTV, а малыша Стиви все еще держат за ребенка и мама, и старший брат.
Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим.
Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными, а его детство неминуемо катится по направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс.
Драма «Середина 90-х» выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня. Премьера состоится 6 июня. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Смотри трейлер: