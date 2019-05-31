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Все началось с шалости: в кино выходит комедийная драма «Середина 90-х»

Mid90s (2018)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Калифорния, середина 90-х: компакт-диски еще не вытеснили аудио-кассеты, скейт-бордисты еще не засветились на MTV, а малыша Стиви все еще держат за ребенка и мама, и старший брат. 

ФОТО: Tobin Yelland / Image supplied by Capital Pictures

Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными, а его детство неминуемо катится по направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс.

Драма «Середина 90-х» выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня. Премьера состоится 6 июня. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Смотри трейлер:

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