В кино всей семьей! На какие фильмы сходить с ребенком в июне и июле?

Собачья жизнь 2

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей. Продолжение фильма «Собачья жизнь».

UglyDolls. Куклы с характером

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 21 июня! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Мы погружаемся в волшебный мир плюшевых кукол UglyDolls. Каждый и его обитателей уникален: со своим характером, хобби и стремлениями.

В центре сюжета – зеленая игрушка Мокси и ее многочисленные друзья-монстрики. Мокси – супер-энергичная и непоседливая любительница вечеринок и веселья. Ее старший брат Окс немного скромнее, но и у него есть свои «фишки». Добродушный обнимашка никого не оставит в беде и всегда придет на помощь. Слушатель из него – так себе, но он всегда утешит своими теплыми и щедрыми объятиями. Но когда ты с Оксом – присмотри за своими вещами. Плюшевый друг – большой любитель прикарманить какую-то безделушку. Трудяга Вейдж не расстается со своим синим рабочим комбинезоном. Вейдж – ответственный работник местного супермаркета. Его лучший друг Бабо – большой серый добряк, который всегда поддержит и развеселит. Абима – любитель печенья и двоюродный брат Вейджа, который, развеселившись, может перевернуть весь дом вверх дном!

Пушистый шпион

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка теряется и Марни оказывается где-то в глухой деревне, один на один с реальной жизнью. Она встречает Пса, Петуха и Осла и тут начинаются приключения… Марни и ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе и обезвредить эту банду.

Король Лев

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 19 июля! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!