В кино всей семьей! На какие фильмы сходить с ребенком в июне и июле?

В 2019 году выйдет множество фильмов. Но помимо серьезных премьер, которые заберут Пальмовую Ветвь, динамичных боевиков и душещипательных мелодрам, мировой кинематограф порадует и зрителей помладше. Что готовят для них кинотеатры в июне и июле? Узнай в нашей подборке!
Собачья жизнь 2
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!
Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей. Продолжение фильма «Собачья жизнь».
UglyDolls. Куклы с характером
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 21 июня! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!
Мы погружаемся в волшебный мир плюшевых кукол UglyDolls. Каждый и его обитателей уникален: со своим характером, хобби и стремлениями.
В центре сюжета – зеленая игрушка Мокси и ее многочисленные друзья-монстрики. Мокси – супер-энергичная и непоседливая любительница вечеринок и веселья. Ее старший брат Окс немного скромнее, но и у него есть свои «фишки». Добродушный обнимашка никого не оставит в беде и всегда придет на помощь. Слушатель из него – так себе, но он всегда утешит своими теплыми и щедрыми объятиями. Но когда ты с Оксом – присмотри за своими вещами. Плюшевый друг – большой любитель прикарманить какую-то безделушку. Трудяга Вейдж не расстается со своим синим рабочим комбинезоном. Вейдж – ответственный работник местного супермаркета. Его лучший друг Бабо – большой серый добряк, который всегда поддержит и развеселит. Абима – любитель печенья и двоюродный брат Вейджа, который, развеселившись, может перевернуть весь дом вверх дном!
Пушистый шпион
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!
Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка теряется и Марни оказывается где-то в глухой деревне, один на один с реальной жизнью. Она встречает Пса, Петуха и Осла и тут начинаются приключения… Марни и ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе и обезвредить эту банду.
Король Лев
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 19 июля! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!
Киноверсия анимационной классики «Диснея» об обитателях африканской саванны, которым не хуже людей знакома любовь и дружба, вероломство и борьба за власть. У царственного льва Муфасы рождается наследник Симба, которому уготован извилистый путь от избалованного непоседы до несчастного изгоя, от беспечного бродяги до спасителя и повелителя всех зверей.