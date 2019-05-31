Скоро на больших экранах: «Али, рули!» — крышесносная экшн-комедия с с Дэйвом Батистой

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила новый трейлер комедии «Али, рули!» с Дэйвом Батистой в главной роли. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании.
В центре сюжета фильма водитель сервиса Uber Стю, в машину к которому сел полицейский. Сотрудник органов втягивает водителя в погоню за преступниками, пока тот отчаянно пытается сохранить свою жизнь и пятизвездочный рейтинг.
Режиссером фильма стал автор фильма "Глухой Пролет" Майкл Даус. Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Натали Моралес, Бетти Гилпин, Ико Уайс, Мира Сорвино, Джимми Татро и другие. Премьера фильма запланирована на 11 июля 2019 года!
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет уже 12 июля! Смотри трейлер: