Новому «Королю Льву» гарантируют огромные сборы после успеха «Аладдина»

«Аладдин» показал прекрасный старт в прокате, поэтому теперь на следующий фильм Disney возлагаются большие надежды. Джинн в исполнении Уилла Смита и постановка Гая Ричи принесли картине 113 млн долларов в первый уик-энд.

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Основываясь на этих данных, издание Box Office сделало свои прогнозы, согласно которым за первые выходные «Король Лев» заработает от 180 до 200 млн долларов. Напомним, что в начале апреля студия выпустила первый трейлер фильма, чем вызвал бурную реакцию у зрителей.

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Режиссер картины Джон Фавро пообещал поклонникам, что они получат более реалистичную историю, в которой будет больше новых сцен и песен.

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«Оригинал был потрясающе хорош, поэтому наша задача состояла в том, чтобы рассказать историю под другим углом, оправдав ожидания зрителей и удивив их», — объяснил постановщик. Так или иначе, но ожидания зрителей, критиков и руководства студии взлетели до небес, поэтому на плечи Фавро и актерского состава в лице Дональда Гловера, Сета Рогена, Бейонсе и других легла огромная ответственность.

ФОТО: / AP