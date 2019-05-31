Умер кот Лео из «Кладбища домашних животных»

Хозяин животного рассказал о том, что его питомец скончался от артериальной тромбоэмболии.
В США умер один из главных героев фильма «Кладбище домашних животных» — кот Лео. Об этом в Instagram сообщил его владелец Кирк Джарретт, который вел страничку животного.
С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко,
— пишет Джарретт.
Отмечается, что Лео умер 29 мая из-за артериальной тромбоэмболии (порода мейн-кун склонна к врожденному пороку сердца).
Хозяин животного отмечает, что Лео жил невероятно радостной жизнью, и в его честь Джарретт выложит самые любимые моменты с питомцем, запечатлённые на камеру, в соцсеть.