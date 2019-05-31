Фанаты Гарри Поттера, ликуйте! Джоан Роулинг выпустит четыре новые книги о мире Хогвартса

Джоан Роулинг решила сделать всем поклонникам приключений юного волшебника Гарри Поттера и его друзей неожиданный сюрприз. Писательница выпустить еще четыре книги о мире Хогвартса! Как стало известно, в них читатели смогут больше узнать об уроках магии, которые преподавались в школе.

Первые две книги "Гарри Поттер: Путешествие сквозь чары и защиту от темных искусств" и "Гарри Поттер: Путешествие сквозь зелья и гербологию" появятся в электронном виде уже 27 июня. Две другие, "Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию" и "Гарри Поттер: Путешествие через заботу о магических существах" будут опубликованы в сети немного позже. Более того, уже даже появились обложки долгожданных книг.