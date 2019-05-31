Пт, 31.05.2019
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  • Фанаты Гарри Поттера, ликуйте! Джоан Роулинг выпустит четыре новые книги о мире Хогвартса

Фанаты Гарри Поттера, ликуйте! Джоан Роулинг выпустит четыре новые книги о мире Хогвартса
Будут ли новые фильмы?!

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) Daniel Radcliffe & Emma Watson *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/MFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

Писательница анонсировала выход сразу четырех мини-книг о Гарри Поттере.

Джоан Роулинг решила сделать всем поклонникам приключений юного волшебника Гарри Поттера и его друзей неожиданный сюрприз. Писательница выпустить еще четыре книги о мире Хогвартса! Как стало известно, в них читатели смогут больше узнать об уроках магии, которые преподавались в школе.

Первые две книги "Гарри Поттер: Путешествие сквозь чары и защиту от темных искусств" и "Гарри Поттер: Путешествие сквозь зелья и гербологию" появятся в электронном виде уже 27 июня. Две другие, "Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию" и "Гарри Поттер: Путешествие через заботу о магических существах" будут опубликованы в сети немного позже. Более того, уже даже появились обложки долгожданных книг.

Приготовьтесь глубже погрузиться в историю магию и вернуться в прежние времена, чтобы узнать о традиционном фольклоре историй о Гарри Поттере,

- пишет Джоан.

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