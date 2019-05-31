Как две капли воды! Риз Уизерспун с дочерью восхищают своим сходством

Сериал, рассказывающий о неприглядных секретах жителей маленького американского городка Монтерей, вышел на экраны в 2017 году и завоевал несколько «Эмми» и «Золотых глобусов». Второй сезон стартует в эфире HBO 10 июня 2019 года. Всего будет показано семь серий.