Как две капли воды! Риз Уизерспун с дочерью восхищают своим сходством

В Нью-Йорке состоялась премьера второго сезона сериала «Большая маленькая ложь». Помимо главных звезд шоу — Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц, Адама Скотта, Лоры Дерн, Мэрил Стрип, Шейлин Вудли, — на красной дорожке появились многие знаменитости.
Поддержать выход продолжения сериала пришли Риз Уизерспун и ее 20-летняя дочь Ава Филипп.
Сериал, рассказывающий о неприглядных секретах жителей маленького американского городка Монтерей, вышел на экраны в 2017 году и завоевал несколько «Эмми» и «Золотых глобусов». Второй сезон стартует в эфире HBO 10 июня 2019 года. Всего будет показано семь серий.
Поклонники неоднократно замечали, что Ава очень похожа на свою звездную маму. Судя по всему, Риз решила сыграть на этом сходстве: вместе с дочерью они надели приталенные платья с необычным декором.