По стопам Никиты: вышел трейлер боевика «Анна» с российской моделью в главной роли

Французский кинематографист не только спродюсировал, но и написал и поставил экшн о московской модели, которая на самом деле оказывается смертельно опасным государственным спецагентом.
Главные роли в фильме сыграли российская модель Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мёрфи. В картине также приняли участие Александр Петров («Притяжение»), Алексей Маслодудов («Дачники»), Никита Павленко («Закон каменных джунглей») и модель Лера Абова.
Саша Лусс также играла в предыдущем фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет», где исполнила эпизодическую роль принцессы Лихо-Мины.
Фильм об истории Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире, выходит в кинопрокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 5 июля! Смотри трейлер!