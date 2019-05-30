Все в кино! В Apollo вновь покажут российский блокбастер «Движение вверх»

19 июня в кинотеатре Apollo Kino Mustamäe в рамках Месяца кассовых лидеров покажут российский фильм «Движение вверх».
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г.
Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог отом, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).