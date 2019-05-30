Порадует киноманов! Самые яркие и ожидаемые премьеры первой недели июня
Летом количество вариантов досуга стремится к бесконечности, но кинотеатры терять зрителя не намерены: разнообразие прокатных новинок заинтересует даже самых преданных поклонников активного отдыха.
Среди новых фильмов июня — четвертая часть «Людей в черном», лучшие короткометражки премии «Оскар», комедия о мире, где все забыли о группе The Beatles, и байопик об Элтоне Джоне, вызвавший восторг на Каннском кинофестивале!
Что же дня нас приготовили на первой неделе июня? Смотри ТОП-3 от Kinozal.ee!
Люди Икс: Темный Феникс
Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Rocketman
Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда ещё Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже в мае! В прокат фильм выйдет 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Мы всегда жили в замке
История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сёстры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!