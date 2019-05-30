Чт, 30.05.2019
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Порадует киноманов! Самые яркие и ожидаемые премьеры первой недели июня
ТОП-3

DARK PHOENIX (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Летом количество вариантов досуга стремится к бесконечности, но кинотеатры терять зрителя не намерены: разнообразие прокатных новинок заинтересует даже самых преданных поклонников активного отдыха. 

Среди новых фильмов июня — четвертая часть «Людей в черном», лучшие короткометражки премии «Оскар», комедия о мире, где все забыли о группе The Beatles, и байопик об Элтоне Джоне, вызвавший восторг на Каннском кинофестивале! 

Что же дня нас приготовили на первой неделе июня? Смотри ТОП-3 от Kinozal.ee!

Люди Икс: Темный Феникс

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Rocketman

Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда ещё Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже в мае! В прокат фильм выйдет 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Мы всегда жили в замке

История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сёстры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 7 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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