В Cети обсуждают возможную помолвку Руни Мары и Хоакина Феникса

Вероятно, не за горами еще одна звездная свадьба. По мнению общественности, узами брака себя скоро могут связать 44-летний Хоакин Феникс и 34-летняя Руни Мара.
На днях актриса была сфотографирована с кольцом с крупным бриллиантом на том самом пальце (левом безымянном), которое было похоже на помолвочное, во время шопинга в Лос-Анджелесе. А уже на следующий день очевидцы видели Руни вместе с Хоакином на занятиях по карате, и она снова продемонстрировала свое украшение. Это и навело публику на мысли о том, что Хоакин сделал возлюбленной предложение, а она ответила ему согласием, пишет Сплетник.
Представители актеров пока никак не прокомментировали эту информацию.
Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились во время съемок фильма "Мария Магдалина" (Mary Magdalene) в конце 2016 года, а дебютировали как пара на Каннском кинофестивале два года назад. Свою личную жизнь влюбленные не афишировали и довольно редко выходили вместе в свет. И для Руни, и для Хоакина этот брак станет первым.