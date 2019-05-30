В США умерла звезда фильма «Крестный отец»

Известный по ролям в культовом фильме «Крестный отец» актер Кармине Кариди ушел из жизни в возрасте 85 лет. Артист был госпитализирован месяц назад с травмой спины, однако позже у него развилась пневмония.
Как сообщает TMZ, кинозвезда Кариди умер в одной из клиник. Известно, что в клинику Лос-Анджелеса попал в состоянии комы. после того, как впал в кому.
Кармине Кариди сыграл в фильмах "Крестный отец – 2" и "Крестный отец – 3", исполнив две разные роли: бандита Кармине Розато и главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе. За 60 лет кинокарьеры мужчина снялся в более чем сотне фильмов и сериалов.