Ср, 29.05.2019
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Галерея: в Таллинне началась подготовка к съемкам фильма Кристофера Нолана?
Уже совсем скоро!

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Неделю назад Allfilm официально объявил, что новый фильм под названием «Догма» будет снят в Таллине голливудским режиссером Кристофером Ноланом. 

В Таллинне, по предположениям портала Kinoportaal, началась подготовка к съемкам. Сегодня, например, появились строительные ограждения около Горхолла. 

Съемки будут проходить в разных районах Таллинна в летние месяцы. Сотни жителей Эстонии получат бесценный опыт, поучаствовав в съемках в качестве актеров массовки.

Жанр кинокартины, которая, согласно международной базе данных о кинофильмах IMDB, будет сниматься в семи странах, в том числе в Индии, Италии и Эстонии, определен как "эпический экшн в мире международного шпионажа".

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