Галерея: в Таллинне началась подготовка к съемкам фильма Кристофера Нолана?

В Таллинне, по предположениям портала Kinoportaal, началась подготовка к съемкам. Сегодня, например, появились строительные ограждения около Горхолла.

Съемки будут проходить в разных районах Таллинна в летние месяцы. Сотни жителей Эстонии получат бесценный опыт, поучаствовав в съемках в качестве актеров массовки.