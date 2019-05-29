Галерея: в Таллинне началась подготовка к съемкам фильма Кристофера Нолана?
Неделю назад Allfilm официально объявил, что новый фильм под названием «Догма» будет снят в Таллине голливудским режиссером Кристофером Ноланом.
В Таллинне, по предположениям портала Kinoportaal, началась подготовка к съемкам. Сегодня, например, появились строительные ограждения около Горхолла.
Съемки будут проходить в разных районах Таллинна в летние месяцы. Сотни жителей Эстонии получат бесценный опыт, поучаствовав в съемках в качестве актеров массовки.
Жанр кинокартины, которая, согласно международной базе данных о кинофильмах IMDB, будет сниматься в семи странах, в том числе в Индии, Италии и Эстонии, определен как "эпический экшн в мире международного шпионажа".