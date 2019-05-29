Будем знакомы: голливудские звезды фильма Кристофера Нолана, который снимут в Эстонии

Действие фильма и съемки проходят в семи государствах, в их числе и в Эстонии.

В фильме будут играть Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, а также Майкл Кейн, Кеннет Брана, Димпл Кападия, Аарон Тейлор-Джонсон и Клеманс Поэзи.

В главной роли - Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец").

Фильм выходит 17 июля 2020 года. В Эстонии съемки пройдут в середине июня, с помощью Allfilm будет собрано около тысячи человек для массовки.

1. Джон Дэвид Вашингтон

Бывший игрок в американский футбол, ныне — актер кино и телевидения. Впервые на экране Джон Дэвид появился в возрасте восьми лет в фильме «Малкольм Икс», где его отец исполнял главную роль. Больше в детстве Джон Дэвид не снимался. В 2010 году первый (и на 2019 год — пока единственный) раз попробовал себя как продюсер — в ленте «Книга Илая» (здесь его отец также играл главную роль). С 2015 года начал сниматься в киносериалах, с 2017 года — в кинофильмах.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/Scanpix

2. Элизабет Дебики

Элизабет Дебики – австралийская актриса французского происхождения, известная ролями в фильмах «Великий Гэтсби» и «Агенты А.Н.К.Л.».

Дебики родилась в Париже. Ее отец поляк, а мать — австралийка ирландского происхождения, они оба были танцорами. Когда дочери было пять лет, семья переехала в Мельбурн, где Дебики росла с двумя младшими детьми. Элизабет заинтересовал балет и она готовилась стать танцовщицей, но позже переключилась на театр.

ФОТО: Doug Peters/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

3. Роберт Паттинсон

Английский актер, модель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».

Актерская карьера Роберта началась в любительском театре в возрасте примерно 15 лет. Затем он получил приглашение в Barnes Theatre Club, где играл в таких постановках, как «Macbeth», «Anything Goes» и «Tess of the D’Urbevilles». Первым для Роберта опытом в кино стала роль второго плана в фильме «Кольцо Нибелунгов» (2004). В том же 2004 году он сыграл в фильме «Ярмарка тщеславия» сына героини Риз Уизерспун, однако его сцены позднее были удалены и появились только в DVD-версии.

ФОТО: Joel C Ryan / AP

4. Майкл Кейн

Майкл Кейн, сэр, урождённый Морис Джозеф Миклвайт — один из самых востребованных британских актеров 1960—1990-х годов. Обладатель запоминающегося кокни-акцента, Кейн сыграл более чем в сотне полнометражных картин, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух «Оскаров» и трёх «Золотых глобусов».

ФОТО: POOL / REUTERS

5. Кеннет Брана

Сэр Кеннет Чарльз Брана — северо-ирландский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Известен благодаря многочисленным экранизациям пьес Шекспира — «Генрих V», «Много шума из ничего», «Гамлет» и др. Лауреат премий BAFTA и «Эмми», четырежды номинант на «Золотой глобус», пятикратный номинант на «Оскар».

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

6. Димпл Кападия

Димпл Чунибхай Кападия — индийская актриса. Получила широкую известность как исполнительница роли Бобби в одноимённом фильме, снятом в 1973 году. После громкого дебюта ушла из кино, выйдя замуж за популярного актёра Раджеша Кханну. После расставания с супругом вернулась на экран.

ФОТО: Rights Managed / RK FILMS LTD / Ronald Grant Arch

7. Аарон Тейлор-Джонсон

Британский актер. Лауреат премии «Золотой глобус» за роль Рэя Маркуса в фильме «Под покровом ночи». Снялся в таких фильмах, как: «Ангус, стринги и поцелуи взасос», «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном», «Пипец», «Чат», «Особо опасны», «Анна Каренина», «Годзилла», «Мстители: Эра Альтрона».

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

8. Клеманс Поэзи

Французская актриса, модель, дизайнер и художница. Она неоднократно становилась лицом европейских косметических марок и парфюмерных домов. Известность ей принес образ Флёр Делакур в саге о Гарри Поттере.