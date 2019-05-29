Звезда «Игры престолов» Харингтон попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актёр Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в нашумевшем сериале "Игра престолов", после выхода финала саги оказался в реабилитационной клинике. Об этом сообщает Page Six.

По данным ряда источников издания, 32-летний актёр в элитной клинике Prive-Swiss борется с переутомлением, стрессом и алкоголизмом: "по нему больно ударило" окончание сериала. Так, по словам друга Харингтона, тот осознал, что "вот и всё — это конец".