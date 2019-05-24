Пт, 24.05.2019
  • Кинозал
  • Новости
  • Звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек женится на коллеге по фильму

Звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек женится на коллеге по фильму

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Lucy Boynton, left, and Rami Malek arrive at the Oscars on Sunday, Feb. 24, 2019, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

ФОТО: Richard Shotwell / AP

Американский актер Рами Малек, известный своей ролью в фильме «Богемская рапсодия», женится на актрисе по фильму Люси Бойнтон. 

Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

Как отмечает источник изданию, звезды «Богемской рапсодии» планируют сыграть свадьбу дважды: сначала в Великобритании на родине Люси Бойнтон, а затем в США, чтобы отпраздновать это событие с семьей Рами Малека. 

Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены. Они надеются пожениться в этом году!

- сообщает инсайдер.

Стоит отметить, что 38-летний Рами Малек и 25-летняя Люси Бойнтон познакомились в 2017 году на съемках «Богемской рапсодии», где Малек сыграл роль Фредди Меркьюри, а Бойнтон - его возлюбленную Мэри Остин. 

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ