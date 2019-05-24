Звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек женится на коллеге по фильму

Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

Как отмечает источник изданию, звезды «Богемской рапсодии» планируют сыграть свадьбу дважды: сначала в Великобритании на родине Люси Бойнтон, а затем в США, чтобы отпраздновать это событие с семьей Рами Малека.

Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены. Они надеются пожениться в этом году!

- сообщает инсайдер.

Стоит отметить, что 38-летний Рами Малек и 25-летняя Люси Бойнтон познакомились в 2017 году на съемках «Богемской рапсодии», где Малек сыграл роль Фредди Меркьюри, а Бойнтон - его возлюбленную Мэри Остин.