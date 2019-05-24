Хэлли Берри удивила фанатов «убийственной» прической на премьере фильма «Джон Уик 3»

Берри сыграла главную женскую роль. Но вряд ли смогла бы затмить на премьере фильма основную звезду картины - 54-летнего Киану Ривза, если бы не экстравагантная прическа. Не зря некоторые из 5,1 млн. ее фанатов в Instagram назвали стрижку «убийственной».

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Что почем Хэлли понимает: в том же Instagram поблагодарила ведущего парикмахера Города ангелов Оре Килпатрика за труды. Правда, посетовала, что не все по достоинству оценили ее смелый не по годам кожаный костюм. А ведь слоган этого испанского бренда: «Женщина Helbig никогда не остается незамеченной».

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