Опубликован первый тизер-трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука

— Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несёт угрозу вселенского масштаба, — говорится в анонсе к будущей кинокартине.