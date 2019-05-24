Пт, 24.05.2019
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Опубликован первый тизер-трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука
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Fyodor Bondarchuk

ФОТО: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS

Прокат новой кинокартины от известного режиссера стартует уже в январе 2020 года, но дата начала проката в Эстонии пока не определена. 

Первый тизер-трейлер нового фантастического фильма Фёдора Бондарчука под названием "Вторжение" опубликован в Сети.

— Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несёт угрозу вселенского масштаба, — говорится в анонсе к будущей кинокартине.

В главных ролях снялись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков. Авторы сценария — Олег Маловичко и Андрей Золотарёв.

Производством картины занимаются "Арт Пикчерс Студия", кинокомпания "Водород", "НМГ Студия", телеканал "Россия 1", "СТС Медиа", Mail.ru Group при поддержке Фонда кино.

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