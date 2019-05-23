В Сети появился трейлер нового «Терминатора» с Сарой Коннор

Кинокомпания 20th Century Fox обнародовала трейлер фильма "Терминатор: Тёмные судьбы". Продюсером картины выступил Джеймс Кэмерон, он был режиссёром двух первых частей франшизы. А вот кресло режиссёра занял создатель "Дэдпула" Тим Миллер.

Новый фильм станет прямым продолжением "Судного дня" 1991 года и второй части фильма. В "Тёмных судьбах" не будут учитывать события, которые развернулись в третьей, четвёртой и пятой частях "Терминатора".

Примечательно, что в картине появится героиня Сара Коннор, которую сыграет та же актриса — Линда Хэмилтон. Арнольд Шварценеггер исполнит свою классическую роль.