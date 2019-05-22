Покемон обошел Мстителей! Узнай, что смотрели в кино жители Эстонии на выходных
Узнай, какие фильмы предпочитали смотреть в кино жители Эстонии на выходных с 17 по 19 мая!
1 место: Джон Уик 3 (зрителей на первой неделе: 7500 / всего зрителей: 7500 / сборы за минувшую неделю: 51 274,27€)
2 место: Покемон (зрителей на второй неделе: 3076 / всего зрителей: 12666 / сборы за минувшую неделю: 17 013,91€)
3 место: Мстители: Финал (зрителей на четвертой неделе: 1964 / всего зрителей: 82205 / сборы за минувшую неделю: 15 328,88€)
4 место: Отт Тянак: Фильм (зрителей на шестой неделе: 970 / всего зрителей: 84020 / сборы за минувшую неделю: 6 673,49€)
5 место: Большое путешествие (зрителей на третей неделе: 800 / всего зрителей: 10478 / сборы за минувшую неделю: 3 747,80€)
6 место: Большое путешествие (зрителей на первой неделе: 553 / всего зрителей: 553 / сборы за минувшую неделю: 2 984,51€)
7 место: Ричард прощается (зрителей на второй неделе: 414 / всего зрителей: 2654 / сборы за минувшую неделю: 2 863,13€)