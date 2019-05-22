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Рене Зеллвегер намекнула на продолжение ленты о Бриджит Джонс

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Renee Zellweger attending the Bridget Jones' Baby

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Актриса рассказала, что автор романа написала уже следующую книгу, передает ТСН.

BRIDGET JONES' S DIARY Date: 2001

ФОТО: Rights Managed / WORKING TITLE / STUDIO CANAL / R

Голливудская актриса Рене Зеллвегер, которая после долгой паузы вновь возвращается на экраны, пока заінтигувала поклонников фильмов о Бриджит Джонс вероятным продолжением.

BRIDGET JONES

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Как сообщает издание DailyMail, на Днях 50-летняя звезда стала гостьей утреннего шоу, где рассказала, что автор романа "Дневник Бриджит Джонс" Геллен Филдинг уже написала следующую книгу.

BRIDGET JONES' S DIARY 2001

ФОТО: Rights Managed / WORKING TITLE / STUDIO CANAL / R

Однако на вопрос ведущей о том, можно ли рассчитывать на четвертую часть фильма, Рене решила сохранить интригу, ответив, что пока не знает.

Я лишь в курсе, что Хелен написала книгу. Так что есть шанс на кино,

- заявила актриса.

Также отмечается, что в прошлом году Зеллвегер уже оговаривалась, что продолжение культовой ленты будет, и что оно поразит фанатов. 

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