Рене Зеллвегер намекнула на продолжение ленты о Бриджит Джонс

Голливудская актриса Рене Зеллвегер, которая после долгой паузы вновь возвращается на экраны, пока заінтигувала поклонников фильмов о Бриджит Джонс вероятным продолжением.
Как сообщает издание DailyMail, на Днях 50-летняя звезда стала гостьей утреннего шоу, где рассказала, что автор романа "Дневник Бриджит Джонс" Геллен Филдинг уже написала следующую книгу.
Однако на вопрос ведущей о том, можно ли рассчитывать на четвертую часть фильма, Рене решила сохранить интригу, ответив, что пока не знает.
Я лишь в курсе, что Хелен написала книгу. Так что есть шанс на кино,
- заявила актриса.
Также отмечается, что в прошлом году Зеллвегер уже оговаривалась, что продолжение культовой ленты будет, и что оно поразит фанатов.