Леонардо Ди Каприо сжигает нацистов из огнемета. Вышел новый трейлер «Однажды в Голливуде»

В двухминутном видео зрителям показали еще больше кадров с участием ключевых актеров картины, одной из самых ожидаемых премьер Каннского кинофестиваля в этом году.

Картина рассказывает о судьбе актера (в исполнении ДиКаприо), который прикладывает все усилия, чтобы пробиться в кинобизнес, и его дублера (его сыграл Брэд Питт). События в фильме разворачиваются на фоне чудовищных убийств секты маньяка Чарльза Мэнсона, от рук сторонников которого погиблаи голливудская актриса, а также жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт — ее в картине сыграла Марго Робби.