Леонардо Ди Каприо сжигает нацистов из огнемета. Вышел новый трейлер «Однажды в Голливуде»
Сегодня на Каннском кинофестивале состоялась официальная премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), главные роли в котором сыграли Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг и другие звезды.
Незадолго до презентации фильма в Каннах кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила на YouTube новый расширенный трейлер картины.
В двухминутном видео зрителям показали еще больше кадров с участием ключевых актеров картины, одной из самых ожидаемых премьер Каннского кинофестиваля в этом году.
Картина рассказывает о судьбе актера (в исполнении ДиКаприо), который прикладывает все усилия, чтобы пробиться в кинобизнес, и его дублера (его сыграл Брэд Питт). События в фильме разворачиваются на фоне чудовищных убийств секты маньяка Чарльза Мэнсона, от рук сторонников которого погиблаи голливудская актриса, а также жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт — ее в картине сыграла Марго Робби.
В прокат кинотеатрах Apollo фильм «Однажды в Голливуде» выйдет только 8 августа.