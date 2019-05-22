Ср, 22.05.2019
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Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» показали в Каннах
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Премьеру фильма Квентина Тарантино посетили знаменитости, пишет Сегодня.

Сегодня, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля культовый режиссер Квентин Тарантино представил свой девятый фильм «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood). Незадолго до премьеры в сети появился второй трейлер картины, на кадрах которого зрители увидели любимых актеров.

Напомним, что фильм «Однажды в Голливуде» выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 9 августа!

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