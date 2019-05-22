Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» показали в Каннах
Премьеру фильма Квентина Тарантино посетили знаменитости, пишет Сегодня.
Сегодня, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля культовый режиссер Квентин Тарантино представил свой девятый фильм «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood). Незадолго до премьеры в сети появился второй трейлер картины, на кадрах которого зрители увидели любимых актеров.
Напомним, что фильм «Однажды в Голливуде» выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 9 августа!